Fatih Terim'in aldırdığı futbolcular

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin şüphesiz en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, iki sezon üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, ligde ise 6. sırada bulunuyor.
TOPLAM 24 TRANSFER YAPTIRDI
Göreve geldiği günden bu yana (21 Aralık 2017) birçok transfer yaptıran Terim'in, ocak ayında da transfer istemesi futbolseverlerin tepkisini topladı.
2.5 sezonda toplam 24 transfer yaptıran 66 yaşındaki teknik adamın devre arasında da transfer istediği öğrenildi.
İşte Terim'in aldırdığı 24 futbolcu:
Nagatomo
Luyindama
Marcao
Emre Taşdemir
Emre Akbaba
Ömer Bayram
Onyekuru
Mitroglou
Diagne
Muğdat Çelik
Semih Kaya
Şener Özbayraklı
Nzonzi
Seri
Lemina
Taylan
Babel
Adem Büyük
Jimmy Durmaz
Emre Mor
Falcao
Andone
Ozornwafor
Okan Gocuk