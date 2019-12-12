Fatih Terim'in aldırdığı futbolcular

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin şüphesiz en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, iki sezon üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, ligde ise 6. sırada bulunuyor.

TOPLAM 24 TRANSFER YAPTIRDI

Göreve geldiği günden bu yana (21 Aralık 2017) birçok transfer yaptıran Terim'in, ocak ayında da transfer istemesi futbolseverlerin tepkisini topladı.

2.5 sezonda toplam 24 transfer yaptıran 66 yaşındaki teknik adamın devre arasında da transfer istediği öğrenildi.

İşte Terim'in aldırdığı 24 futbolcu:

Nagatomo

Luyindama

Marcao

Emre Taşdemir

Emre Akbaba

Ömer Bayram

Onyekuru

Mitroglou

Diagne

Muğdat Çelik

Semih Kaya

Şener Özbayraklı

Nzonzi

Seri

Lemina

Taylan

Babel

Adem Büyük

Jimmy Durmaz

Emre Mor

Falcao

Andone

Ozornwafor

Okan Gocuk