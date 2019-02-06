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Fatih Terim'in babası vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in babası vefat etti
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Fatih Terim'in acı günü...

Bir süredir Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Terim'in babası Talat Terim, hayata gözlerini yumdu.

Haftasonu oynanan Alanyaspor maçının ardından ilk uçakla Adana'ya giden Terim, geçtiğimiz gün babasını ziyaret edip durumu hakkında bilgi almıştı.

G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı:

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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