Fatih Terim'in Başakşehir maçı taktiği

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü pazar günü çözülüyor. Yılın maçı TT Stadı'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak. Fatih Terim'in Başakşehir mücadelesi için kafasındaki taktik belli.

NDİAYE KULÜBEYE, 3 ORTA SAHA DEVREDE

Beşiktaş maçında sürpriz bir şekilde Ndiaye'yi tribüne gönderen Terim, Donk-Fernando ikilisi ile defansif anlamda güçlü bir orta saha kurarken, Belhanda ile de oyun kurmuştu. Deneyimli teknik adam aynı taktiği Başakşehir'e karşı da kullanacak.

Terim, Donk-Fernando-Belhanda üçlü orta sahasıyla omurgayı güçlü tutmayı hedeflerken, kanatlarda yine Onyekuru ve Feghouli'ye şans verecek. Tek forvet her zaman olduğu gibi Senegalli Diagne olacak.

65 yaşındaki deneyimli hoca savunma kurgusunu da bozmayacak. Kalede Muslera'nın yeri garanti. Sağ bekte Mariano, sol bekte Nagatomo ile kanatları daha aktif kullanacak olan Terim, Marcao ve Luyindama ikilisiyle rakip forvetleri baskı altına alacak.

Maçın başında önde pres yapılmasını isteyen Terim, taraftarın da baskısıyla rakibi hataya sürükleyip erken gol bulmayı hedefliyor. Topun kontrolünü ele almaları gerektiğnin belirten deneyimli hoca, "Şampiyonluğu Başakşehir maçında ilan edelim" dedi.

Fatih Terim'in muhtemel Başakşehir 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.