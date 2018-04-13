Fatih Terim'in Başakşehir planı

Lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da şampiyonluk için tek seçenek kazanmak. Terim de planlarını galibiyet üzerine kurdu.

DONK'LA ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜK KURMA PLANI

Fatih Terim, orta saha üstünlüğünü ele geçirmek için Belhanda'nın yerine Donk'u oynatmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca taktik provalarda bu taktiği deneyerek sonuç almaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam oyunun gidişatına göre Belhanda'yı son yarım saat değerlendirmeyi planlıyor.

ADEBAYOR'A TOP ALDIRMAMAYI HEDEFLİYOR

Fatih Terim, Adebayor'un ceza sahası içinde durdurulmasının çok zor olduğunun farkında. Bu nedenle deneyimli teknik adamın, Adebayor'a yönelik ilk adımı ona gelecek topları engellemek üzerine. Özellikle kanatlardan gelen ortalara engel olmak isteyen Terim, böylece Adebayor'un da pozisyona girmesine engel olmak istiyor.

Bu sezon ligde attığı 12 golle takımını sırtlayan Adebayor'u Maicon-Serdar ile durdurmak isteyen Terim, savunmayı ise sadece bu ikiliye bırakmayacak ve kanatların da desteğini alacak.

5 GOL YİYECEK TAKIM DEĞİLSİNİZ

Bir yandan da takımını motive etmeye uğraşan Fatih Terim, dünkü idman sonrası "Siz Başakşehir’den 5 yiyecek takım değilsiniz. Taraftarımızla, pozitif oyunumuzla, Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele edip bu maçı alnımızın akıyla kazanacağız. Hepinize güveniyorum, bu maçın telafisi olmayacak" ifadelerini kullandı.