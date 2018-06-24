Galatasaray'ın Cavanda ve Carole kararı

Galatasaray'da yeni sezon planları yapılırken 2 ismin takımdan gönderilmesine kesin olarak karar verildi.

CAVANDA STANDARD LİEGE'DE KALACAK

Sarı kırmızılı ekipte yolların ayrılacağı ilk isim Luis Pedro Cavanda.

Cavanda, büyük ihtimalle 1 milyon euro bonservis karşılığında Standard Liege’de kalacak.

CAROLE SERBEST KALACAK

Yolların ayrılması kesinleşen diğer isim ise Carole.

Carole için de Türkiye’den tekliflerin olduğu ve gerekirse Fransız sol bekin serbest bırakılacağı öğrenildi.

YENİ SEZONDA BEKLER BELLİ

Yeni sezonda sol bek ikilisinin Yuto Nagatomo ve Hakan Balta, sağ bek ikilisinin de Mariano ve Martin Linnes olması bekleniyor.