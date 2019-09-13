Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

1 Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçı 11'i Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup, Gazişehir Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı. Lens ise teknik ekibin kararıyla kafileye dahil edilmedi.

2 Kenan Vatansever: Sigara sağlığa zararlı Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.

3 Vedat Muriç'i 7 kulüp istiyor Fenerbahçe'deki performansını milli takımda da sürdüren ve Çekya ile İngiltere maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

4 Elneny: Hocamız Guardiola futbolu oynatıyor Dün DM ifşasıyla gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni transfer Elneny, siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

5 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

6 Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim Ailece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Eğer Galatasaray beni transfer etmek isterse beni alın demek için hemen Beşiktaş'ı ararım" dedi.

7 Fatih Terim'in cezalı olduğu 21 maçta alınan sonuçlar Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim'e verilen cezayı 3 maça düşürmesi, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu cezaların takımı daha da motive edeceğini düşünüyor.

8 G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok Başakşehir, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ceza almasını yayınlayınca, sarı kırmızılı kulüpten sert tepki geldi.

9 Quaresma: Ayrılırken bana saygısızlık yapıldı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini takımdan göndermek istediğini söyleyen Quaresma, kendisine verilen çekin de karşılıksız çıktığını belirtti.