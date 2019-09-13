Fatih Terim'in cezalı olduğu 21 maçta alınan sonuçlar

PFDK, "Geçen sene örgütlü organize işler, ama amatör demiştim. Bu sefer bayağı profesyonelce hamleler var" diyen Fatih Terim'e 4 maç ceza vermişti.
Dün bir açıklama yapan Tahkim Kurulu, Terim'e verilen cezanın 3 maça düşürüldüğünü açıkladı.
1 maç indirimi yetersiz bulan sarı-kırmızılı kulüp ise sert bir açıklama yaparak alınan kararı protesto etti.
Diğer taraftan sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek olan taraftarlar, verilen cezaların takımı daha da motive edeceğine inanıyor.
21 MAÇTA 10 GALİBİYET
Son yıllarda ağır cezalara çarptırılan 66 yaşındaki teknik adam toplamda 21 maç takımını yalnız bıraktı. Cimbom, Terim'siz çıktığı 21 maçın 10'unu kazanabildi.
İşte 21 maçta alınan sonuçlar:
Galatasaray 2-2 Beşiktaş
Eskişehirspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-3 Galatasaray
Karabükspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Elazığspor
Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 4-2 Sivasspor
Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
Bursaspor 1-1 Galatasaray
Kayserispor 0-3 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Konyaspor
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Rizespor
Başakşehir 1-1 Galatasaray
Galatasaray 4-2 Sivasspor
Galatasaray 6-0 Ankaragücü
Sivasspor 4-3 Galatasaray
Denizlispor 2-0 Galatasaray