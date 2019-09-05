Fatih Terim'in cezası belli oldu

Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları gündem olmuştu.

PFDK, Terim'in sarf ettiği sözler nedeniyle Fatih Terim'e 4, kırmızı kart gören yardımcısı Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

PFDK, kararı saat 19.05'te açıklaması Galatasaray cephesinde tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar 'zamanlama manidar' yorumları yaptı.

İşte TFF'den açıklanan PFDK kararı şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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