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Fatih Terim'in cezası bitiyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 22 Ocak Salı günü Boluspor'a konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasını Boluspor karşılaşmasıyla tamamlayacak

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

FATİH TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

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