Fatih Terim'in cezasını 3 maça düşürdü

Galatasaray camiasının merakla beklediği Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Kurul, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3'e düşürdü. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında takımın başında olamayacak.

Tahkim ayrıca Ümit Davala'ya verilen 3 maçlık cezayı onadı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

4 MAÇLIK CEZA 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.





ÜMİT DAVALA'NIN CEZASI ONANDI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.