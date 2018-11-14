Fatih Terim'in cezasını çekeceği maçlar

PFDK tarafından daha önce 7 maç cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maç daha ceza aldı.

Kayserispor maçını tribünden izleyen Terim, 9 maç sonra cezasını tamamlayacak. Tecrübeli teknik direktörün ligde yedek kulübesinde yer alması, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki performansına bağlı değişebilir.

TERİM, İKİNCİ YARIYA YETİŞEBİLİR

Eğer Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlarsa Fatih Terim, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Ankaragücü mücadelesine yetişecek. Ancak bunun için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 5. turu geçmesi lazım.

Fatih Terim, Kayserispor maçında çektiği cezanın ardından 9 mücadele daha takımının başında olamayacak.

Bu karşılaşmalardan 7 tanesi belli ve şu şekilde;

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. tur

Rizespor

Türkiye Kupası 5. tur rövanş

Başakşehir (D)

Sivasspor

Galatasaray kupada tur atlarsa Terim kalan 2 maçlık cezayı da kupanın son 16 turunda çekecek. Galatasaray'ın kupadan elenmesi durumunda sahasındaki Ankaragücü ile deplasmandaki Göztepe maçlarına da sarı-kırmızılılar, Terim'den yoksun çıkacak sahaya.