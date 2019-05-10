Fatih Terim'in Ç.Rizespor maçı 11'i netleşti

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında depslamanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Şampiyonluk için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direkör Fatih Terim'in sahaya süreceği kadro belli oldu.

BELHANDA'NIN YERİNE NDİAYE'Yİ OYNATACAK

Beşiktaş derbisinde tatik gereği Ndiaye'yi tribüne gönderen deneyimli teknik adam, bu kez başarılı futbolcuya görev verecek. Kart cezalısı Belhanda'nın yerine Ndiaye'yi oynatacak olan Fatih Terim, duruma göre Emre Akbaba'ya da forma verebilir.

Kaleyi ve savunma 4'lüsünü bozmayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, forvet bölgesinde yine Diagne'yi oynatacak. Yunan golcü Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle Ç.Rizespor kamp kadrosuna alınmadı. Çaykur Rizespor'a karşı daha dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlayan Terim, orta alanda Donk ve Fernando'ya görev verecek.

SAHAYA ÇIKACAK İLK 11

Fatih Terim'in Ç.Rizespor deplasmanında görev vereceği 11 şu şelilde:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye (Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru, Diagne





Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne