Fatih Terim'in devre arası göndereceği isimler

Galatasaray'da kötü gidişi faturası, 5 futbolcuya kesildi.

Fatih Terim, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından ısrarla ocak ayını işaret etmişti. Tecrübeli hoca, yönetime verdiği raporda 5 futbolcunun gönderilmesini istedi.

GÖNDERİLECEK İSİMLERİ BELİRLEDİ

Terim'in önceliği, başta Çin ve Arap kulüplerinden teklifler alan Belhanda ile Feghouli'nin satılması yönünde. Bu iki oyuncunun satışından gelecek para, aynı zamanda transfer bütçesi açısından da önemli.

Galatasaray'da performansı beğenilmeyen beklerle de yollar ayrılacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nagatomo ve Mariano satış listesinde. Oyuncuların bedava ayrılmasını istemeyen yönetim, gelen teklifleri kabul edecek. Aynı zamanda Linnes'e de kadroda yer açılmış olacak.

66 yaşındaki hoca, sezon başında kiralanan Seri'ye geçer not vermedi. Form grafiğini bir türlü yükseltemeyen deneyimli fıutbolcunun kiralık sözleşmesi sonlandırılacak. Orta sahaya Ndiaye'nin kiralanması gündemde.