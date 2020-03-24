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Doktoru, Terim'in sağlık durumu hakkında konuştu

Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

| Haber Merkezi
Doktoru, Terim'in sağlık durumu hakkında konuştu
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

TERİM AÇIKLAMIŞTI 

Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." demişti.

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"ATEŞİ YOK, DURUMU İYİ" 

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok." dedi.

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