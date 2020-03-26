Fatih Terim'in doktoru: İnşallah böyle devam eder

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, tedavisi devam ediyor.

"DURUMU İYİ"

66 yaşındaki hocanın sağlık durumu hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk,"Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

ALBAYRAK'I İŞARET ETTİ

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan Kocatürk, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak." dedi.