Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer

Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, dış transferde de atağa kalktı.

BABEL TAMAM

Bonservisi elinde olan Babel'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların hedefinde, iki yabancı yıldız daha var.

BANEGA İKNA OLDU

Sevilla forması giyen Banega'yı (orta saha) maaş konusunda ikna eden Cimbom, oyuncunun bonservisini düşürmek için pazarlık yapıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aslan'ın bir diğer hedefi ise West Ham United forması giyen Chicharito (Forvet). 'Küçük Bezelye' lakaplı yıldız futbolcunun, menajeri ve kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan listedeki 3 futbolcunun da saç stillerinin ilginç olması, sosyal medyada "trafik lambası" şeklinde esprilerin yapılmasına neden oldu.