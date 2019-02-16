Fatih Terim'in Fernando ve Ndiaye kararı

Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues, Maicon, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayıran Galatasaray'da büyük operasyon sezon sonunda da devam edecek...

Teknik direktör Fatih Terim'in, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası bir türlü toparlayamayan Fernando Reges ve büyük maçlarda etkisiz kalan Ndiaye ile gelecek sezon çalışmayı düşünmediği öğrenildi.

NDİAYE KİRALIK

Tecrübeli teknik adamın, son olarak Benfica maçında sahada tel tel dökülen bu ikiliyle gelecek sezon çalışmak istemediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Stoke City'den 1 yıllığına kiralanan Ndiaye'yle sözleşme uzatmayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Fernando için gelen teklifleri ise değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da operasyonun sadece bu iki isimle sınırlı kalmaması bekleniyor. Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Belhanda ve Feghouli'yle de yolların ayrılması sürpriz olmaz.