Fatih Terim'in forvet listesi

Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in önceliği ise forvet bölgesi.

ZAMAN ZAMAN 4-4-2 TAKTİĞİNE DÖNECEK

Fatih Terim, kariyeri boyunca sık sık kullandığı 4-4-2 taktiğini gelecek yıl da uygulamanın planlarını yapıyor. Terim bu sisteme uygun bir forvet arayışında. Her ne kadar Gomis'in geleceği belirsizliğini korusa da Terim, Gomis kalacak gibi kadro planlamasını yapıyor ve golcü futbolcunun yanına ikinci bir santrafor arıyor.

Eren Derdiyok'tan beklenen verimi alamayan Terim'in listesinde ise 4 futbolcu var.

4 FUTBOLCUDAN BİRİ ALINACAK

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulunduran Terim, bazı maçlarda çift santrfora dönmeyi planlıyor.

Andre Silva: Sezon başında Milan’ın 38 milyon euro ödeyerek Porto’dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu, Serie A’da çıktığı 24 maçta sadece 2 gol attı. 1.84 boyundaki Silva’nın kiralanması için talepte bulunuldu. Terim, daha önce teknik direktörlük yaptığı Milan kulübüyle bizzat temasta.

Welbeck: Fatih Terim’in geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da Wenger ile yaptığı görüşmede Welbeck ismi gündeme geldi. Arsenal'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kiralık gönderilmesi gündemde olan Welbeck, daha önce Fenerbahçe’nin de listesine girmişti. Hücum hattında hem ileri uçta hem de kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Ada’dan pek çok talibi bulunuyor.