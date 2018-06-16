Fatih Terim'in forvet listesi

Sezon ortasında göreve geldiğinde, hücum hattına yardımcı bir forvet gerektiğini söyleyen Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, maddi sıkıntılardan dolayı Ocak ayında sadece Nagatomo takviyesiyle yetinmişti...

GOMİS KALIRSA 1 GİDERSE 2 FORVET

Devre arası transfer döneminin üzerinden aylar geçti, Galatasaray ligde 21. şampiyonluğuna ulaştı ancak, Terim'in talebi değişmedi. Aslan’ın teknik patronu, Bafetimbi Gomis kalsa dahi 1 forvet daha istiyor.

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulunduran Terim, bazı maçlarda çift santrfora dönmeyi planlıyor.

Hocanın en çok istediği 4 isim ise belli. 4 futbolcu konusunda da kiralama formülü devrede, kulüpleriyle temaslar sürüyor.

İşte görüşmelerdeki son durum...

ANDRE SİLVA

Sezon başında Milan’ın tam 38 milyon Euro ödeyerek Porto’dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu, Serie A’da çıktığı 24 maçta sadece 2 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki yıldızın oyun tarzını çok beğeniyor. 1.84 boyundaki Silva’nın kiralanması için talepte bulunuldu. Terim, daha önce teknik direktörlük yaptığı Milan kulübüyle bizzat temasta. İmparator’un Silva’nın gönderilmesi halinde öncelik istediği öğrenildi.

DANNY WELBECK

Welbeck ismi, Fatih Terim’in geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da Arsene Wenger ile yaptığı görüşmede gündeme geldi. Terim, Bodrum’a tatile giden Arsenal’in eski hocası Wenger’le bir araya gelmişti. Londra ekibinde düzenli olarak forma giyemeyen ve kiralık gönderilmesi gündemde olan Welbeck, daha önce Fenerbahçe’nin de listesine girmişti. Hücum hattında hem ileri uçta hem de kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Ada’dan pek çok talibi bulunuyor.

OUMAR NİASSE

Galatasaray’ın eski aşkı alevlendi. 2015’ten bu yana sıklıkla Cim Bom’un radarına giren Niasse, belki de ilk kez parçalıya bu kadar yakın. Everton’da istenmeyen adam ilan edilen Senegalli yıldız, yardımcı forvet olarak Terim’in istediği özelliklere sahip. Hızlı, bitirici ve çok yönlü olan Niasse’nin kulübüyle 2020’ye kadar kontratı var. Everton’ın önceliği Niasse’yi satmak. Ancak, bu yönde bir teklif gelmezse kiralanacak. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle gelmeye hazır.

AHMED MUSA

Ahmed Musa devre arasında ciddi şekilde gündemdeydi. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle o dönem alınamayan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, kiralık olarak CSKA Moskova’nın yolunu tutmuştu. Bonservisi Leicester City’de bulunan Ahmed Musa, hala Terim’in öncelik verdiği golcülerden. 1.70 boyundaki başarılı futbolcu özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ile dikkat çekiyor. Ahmed Musa gelmeye sıcak bakarken, kulübü Leicester ile görüşmeler sürüyor.