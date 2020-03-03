Fatih Terim'in gönderdiği hocalar

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde üst üste alınan 8 galibiyetle şampiyonluk yarışına dahil olurken, Fenerbahçe 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından yol ayrımına geldi ve teknik direktör Ersun Yanal istifasını verdi.

Sezon başında Beşiktaş ile yarışa başlayan Abdullah Avcı da, sezonun 18. haftası sonunda beklenen sonuçların alınamamasının ardından veda etti. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren ve bu sezona kadar 10 sezonun 8'inde takımı şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de birçok meslektaşının ayrılığını gördü.

TOPLAM 21 HOCA

Sporx'in haberine göre; Fatih Terim'in 11 sezonluk Galatasaray macerasında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 21 kez teknik adam değişimi gerçekleşti.

UEFA'YA GİDEN YOLDA 11 FARKLI HOCA

Galatasaray'da tarihi UEFA Kupası zaferinin geldiği 96-2000 döneminde Fenerbahçe 7 farklı teknik adamla çalışırken, sarı-kırmızılıların dominasyonunu kıramadı. Yine aynı şekilde Beşiktaş ise 4 farklı hoca tercihine rağmen Fatih Terim'in Galatasaray'ını geçmeye başaramadı.

SADECE LUCE VE DAUM

Galatasaray'a 2002'de geri dönen Fatih Terim'in kariyerinin en başarısız 2 sezonluk deneyimini yaşadığı dönemde, Beşiktaş Mircea Lucescu önderliğinde 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve Fatih Terim, 2003-04 sezonunda, ligin sonunda 8 hafta kala ayrıldı. Fenerbahçe o sezonu Daum önderliğinde şampiyon tamamlarken, Fatih Terim'in 3 yarıştığı 3 büyük takımdaki mevkidaşları arasında, deneyimli hocadan önce ayrılmayan iki hoca, Lucescu ve Daum oldu.

AYKUT KOCAMAN 2 KEZ AYRILDI

Fatih Terim ile yarışan teknik adamlar arasında 2 kez takımından ayrılan tek teknik adam ise, Aykut Kocaman oldu. Fenerbahçe'de uzun süre görev yapan isimlerden Kocaman, 2012-13 ve 2017-18 sezonu sonunda Terim görevdeyken kulübünden ayrıldı.

BU SEZON AVCI VE YANAL

Galatasaray'da üst üst 2 sezon şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in veda eden son rakipleri ise, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal oldu. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma ümidi ile takımın başına geçen iki hoca da sezonu tamamlayamadan veda etmiş oldu.

İşte bu süreçte görevine son verilen hocalar:

Lazaroni

Rasim Kara

Veselinovic

Toshack

Otto Baric

Löw

Feldkamp

Rıdvan Dilmen

Briegel

Zeman

Turhan Sofuoğlu

Lorant

Oğuz Çetin

Aykut Kocaman (2)

Carvalhal

Samet Aybaba

Şenol Güneş

Cocu

Koeman

Abdullah Avcı

Ersun Yanal