Fatih Terim'in gözü gençlerde

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri de askıya alınan futbol kulüpleri, ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor...

Bu doğrultuda yeni sezon için transfer çalışmalarında bütçesi kısıtlı olacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in ilk hedefi ise altyapıya yönelmek.

2 İSİM VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetime fikirlerini sunan tecrübeli hoca, altyapı takımında forma giyen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol'un takımdan ayrılmasını kesinlikle istemediğini belirtti.

Yeni sezonda iki genç futbolcuya da A Takım kadrosunda şans vermek istediğini belirten Fatih Terim, yönetimi gelebilecek teklifler konusunda da önceden uyararak, satılmalarına karşı olduğunu söyledi.

EMİN'E FORMA ŞANSI VERMİŞTİ

17 yaşındaki stoper Emin'e bu sezon ligde forma veren, Türkiye Kupası'nda ilk 11'e koyan hatta Şampiyonlar Ligi'nde kadroya alan Fatih hoca, Ali Yavuz'un ise tecrübe kazanması için oynayabileceği bir kulübe kiralanmasını istemişti.

19 yaşındaki Ali, 2.Lig ekibi Tarsus'ta sergilediği performansla dikkat çekerken, hücum hattında çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve adeta parladı.

OZAN'I GEÇEBİLİR

Öte yandan Fatih Hoca, 11 milyon euroya geçen sezonun devre arasında satılan Ozan Kabak'ın gönderilmesini istememiş hatta yönetimle o süreçte fikir ayrılığı yaşayıp karşı karşıya gelmişti.

Terim, Emin ve Ali Yavuz Kol'da aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Tecrübeli hoca, 17 yaşındaki Emin'in kendini geliştirmesi halinde Ozan Kabak'ı dahi geçeceğini düşünüyor.