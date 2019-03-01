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Fatih Terim'in hedefi başkanlık

G.Saray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim'in 2024'te başkan olmayı planladığı öğrenildi. Terim, G.Saray'da hem futbolcu hem hoca hem de başkan olarak görev yaparak tarihe geçmek istiyor.

Fatih Terim'in hedefi başkanlık
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Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim'in gelecek planı belli oldu.

5 yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, 2024'e kadar sarı-kırmızılı takımı çalıştıracak.

65 yaşındaki teknik adam, kontratının bitmesinin ardından ise başka bir göreve soyunacak.

HEDEFİ BAŞKANLIK

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktörlük yapan Terim, 2024'te başkanlığa aday olmayı planlıyor.

Terim böylece B.Münih'in efsane ismi Franz Beckenbauer gibi 3 farklı görevde yer alarak kulüp tarihine geçmek istiyor.

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