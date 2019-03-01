Fatih Terim'in hedefi başkanlık

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim'in gelecek planı belli oldu.
5 yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, 2024'e kadar sarı-kırmızılı takımı çalıştıracak.
65 yaşındaki teknik adam, kontratının bitmesinin ardından ise başka bir göreve soyunacak.
HEDEFİ BAŞKANLIK
Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktörlük yapan Terim, 2024'te başkanlığa aday olmayı planlıyor.
Terim böylece B.Münih'in efsane ismi Franz Beckenbauer gibi 3 farklı görevde yer alarak kulüp tarihine geçmek istiyor.