Fatih Terim'in hedefi Destro

KRALSPOR / DIŞ HABER

Gomis'in ayrılığının ardından fovet transferi yapamayan ve bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da devre arası öncelikle bir golcü alınacak.

FATİH TERİM, DESTRO'YU İSTİYOR

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Fatih Terim'in ilk tercihinin Bologna'da forma giyen Destro olduğunu yazdı.

Haberin detaylarında ise sarı-kırmızılı yönetimin Terim'in raporu doğrultusunda İtalyan ekibiyle temasa geçtiği aktarıldı.

İlk teklifin yapıldığıını belirten Corriere dello Sport, bir taraftan da Destro'nun ikna edilmeye çalışıldığını ifade etti.

27 yaşındaki forvet, Bologna'da çok fazla şans bulamıyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maçta sadece 181 dakika sahada kalan Destro henüz gol atamadı.

Öte yandan Destro İtalya'da daha önce Milan ve Roma formaları da giydi.