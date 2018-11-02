Fatih Terim'in hedefi fark atmak

Galatasaray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı.

Teknik direktörü Fatih Terim'in, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

6-0'ın rövanşını almayı planlayan tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptırdığı belirtildi. Terim farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde.

Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

Fatih Terim'in 6-0'lık maçta puro içişi - İZLE