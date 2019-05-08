Fatih Terim'in heykeli dikiliyor

Beşiktaş'ı yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Rizespor ve Başakşehir maçlarını kazanması halinde 22. kez mutlu sona ulaşacak olan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim için ayrı bir hazırlık var.

STADIN ÖNÜNE HEYKELİ DİKİLECEK

Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Fatih Terim'in, kulübün kazandığı 21 şampiyonluğun 7'sinde imzası var.

Yönetim, Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğuna doğru giden Terim'e, büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor.

Bir yandan kalan 3 maça konsantre olan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı. Kutlamalar kapsamında en büyük hediye ise Fatih Terim'e verilecek.

22. şampiyonluğun gelmesinin ardından stadın önüne Fatih Terim'in heykeli dikilecek. Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Terim, böylece ölümsüzleştirilecek.