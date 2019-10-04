Fatih Terim'in 'hızlı kanat' isteği

Babel'i transfer ettiği için Onyekuru'nun bonservisi almayan Galatasaray, pişmanlık yaşıyor.
Hızlı bir kanat oyuncunun eksikliğini yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı oyuncunun devre arasında kiralanmasını istedi.
MONACO'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Monaco'da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Cimbom, eğer Fransız ekibini ikna edemezse rotayı Ajaxlı Hassane Bande'ye çevirecek.
Terim, 20 yaşındaki genç yeteneği listenin ikinci sırasına koyduğu öğrenildi.
G.Saray'ın istediği Hassane Bande'nin şık hareketleri - İZLE