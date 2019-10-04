Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim'in 'hızlı kanat' isteği

Hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmeleri gerektiğini söyleyen Fatih Terim, Onyekuru'nun kiralanmasını istedi. Yönetim, Monaco'yu ikna edemezse rotayı Hassane Bande'ye çevirecek.

| Haber Merkezi
Fatih Terim'in 'hızlı kanat' isteği
Yorum Yap

Babel'i transfer ettiği için Onyekuru'nun bonservisi almayan Galatasaray, pişmanlık yaşıyor.

Hızlı bir kanat oyuncunun eksikliğini yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı oyuncunun devre arasında kiralanmasını istedi.

MONACO'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Monaco'da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Cimbom, eğer Fransız ekibini ikna edemezse rotayı Ajaxlı Hassane Bande'ye çevirecek.

Terim, 20 yaşındaki genç yeteneği listenin ikinci sırasına koyduğu öğrenildi.

G.Saray'ın istediği Hassane Bande'nin şık hareketleri - İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM