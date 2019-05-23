Fatih Terim'in iki kez istifa ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'a çifte kupa kazandıran teknik direktör Fatih Terim'in sezon boyunca birçok kez kriz yaşadığı ortaya çıktı.

1.KRİZ: SAHTE KABADAYI

İlk olarak 2-2 biten olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli yönetimin kendisine "Sokak kabadayısı" demesine kızan Terim yönetiminden sert bir cevap beklemiş ancak umduğunu bulamamıştı.

Başkan Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" şeklinde cevap vermesi tecrübeli teknik adamı çok sinirlendirmiş, yaşanan bu olay sonrası yönetime istifasını sunan 64 yaşındaki teknik adam camianın ısrarları üzerine kararından vazgeçmişti.

2. KRİZ: OZAN KABAK

Terim'in istifanın kapısından döndüğü bir diğer olay ise Ozan Kabak'ın satılması oldu.

Başarılı teknik adamın ısrarla "Takımda kalsın" demesine rağmen yönetimin Ozan'ı satma kararı alması ortalığı karıştırmıştı. Bitmeyen transferler yüzünden zaten gergin olan Terim, "Artık yeter" deyip istifanın eşiğine gelmiş ancak sarı-kırmızılı taraftarlara söz verdiği için görevinin başında kalmıştı.

Hatta Terim, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, "İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka şey artık Galatasaraylılar'a söz verdim öyle bir şey yok. Onun için bir şey demedim" ifadesini kullanarak istfadan döndüğünü itiraf etmişti.

İşte o basın toplantısı:

Terim: Taraftara söz verdiğim için istifa etmedim - İZLE