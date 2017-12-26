Fatih Terim'in ikinci yardımcısı Hasan Şaş oldu

Galatasaray'da Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in ikinci yardımcısı da belli oldu.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçı tribündek takip eden Hasan Şaş, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Terim ile daha önce de birlikte çalışan Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı. Fatih Terim, Levent Şahin'in ardınan Hasan Şaş'la anlaşmaya vardı.

Terim, Brezilyalı efsane Taffarel ve Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor.