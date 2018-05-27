Fatih Terim'in ilk isteği Emre Akbaba

Galatasaray’dan Emre Akbaba operasyonu...

Ligde 14 gol 10 asistlik performansıyla yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu için, sarı-kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz’in devreye girdiği ortaya çıktı.

LÜTFEN KİMSEYE SATMAYIN

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu telefonla arayan Cengiz’in, “Hocamız Fatih Terim, Emre Akbaba’yı çok istiyor. Malumunuz önümüzde bir seçim süreci var. Oyuncunuza çok sayıda talip olduğunu biliyoruz. Seçimi kazanırsam, Emre Akbaba için talep ettiğiniz parayı vereceğiz. Lütfen o güne kadar oyuncunuzu kimseye satmayın” dediği öğrenildi.

Dün yapılan seçimin ardından yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'in kısa süre içerisinde Akbaba için resmi teklif yapacağı belirtildi.