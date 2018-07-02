Fatih Terim'in istediği 2 yerli futbolcu

Muğdat Çelik, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, şimdi de Nuri Şahin ile Ömer Toprak için görüşmelere başlıyor.

ÖMER TOPRAK KİRALANACAK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Borussia Dortmund'da 3. stoper konumuna düşen Ömer Toprak'ı arayarak, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dedi. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ömer'in formasını giydiği Dortmund'un önce 28 milyon euro vererek Mainz'dan Diallo'yu alması, ardından da Juventus'tan Benatia'ya transfer teklifi yapması G.Saray'ı heyecanlandırdı. Benatia'nın gelmesi ile forma şansı iyice azalcak olan Ömer'i, Fatih Terim'in aradığı, Ömer'in de gelmeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın Dortmund'dan transfer edeceği bir başka isim ise Nuri Şahin. Sarı-kırmızılı ekip Ömer'i kiralayacak, 1 yıl sözleşmesi bulunan Nuri'yi ise bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.