Fatih Terim'in istediği 3 yerli isim

Galatasaray'ı 2 sezon aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta ve Koray Günter'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ahmet Çalık ve Tarık Çamdal da yolcu. Fatih Terim'in, transferde önceliği yerli kalitesini artırmaya vereceği öğrenildi.

YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK

Carrasso ve Eray İşcan'ın sözleşmeleri sona erdi. Yabancı yedek kaleciye soğuk bakan Terim, 3 kulvarda yarışacak takımda Muslera'yı alternatifsiz bırakmak istemiyor. Konyaspor'u kümede tutan Serkan Kırıntılı gündemde. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki Serkan'a Başakşehir de talip oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Emre Akbaba transferde Galatasaray'ın gözdesi. Sinan Gümüş'ten başka solak oyuncusu olmayan Terim, Alanyaspor'un solak 10 numarasını çok beğeniyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapan Emre, 8 yaş küçük olduğu Selçuk'un varisi olarak görülüyor.

Takımı Osmanlıspor küme düşse de 13 gol, 6 asiste imzasını koyan Serdar Gürler yedek kulübesini zenginleştirmek isteyen Cimbom'un radarında. Yasin Öztekin'in sözleşmesini uzatmayan Galatasaray'ın 26 yaşındaki Serdar Gürler transferinde rakipleri ise Beşiktaş ve Ankaragücü olacak.