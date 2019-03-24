Fatih Terim'in istifası yolda

Galatasaray'da olaylı geçen Genel Kurul sonrasın Fatih Terim'in yeni dönemde göstereceği tavır şimdiden merak konusu oldu.

Galatasaray kariyeri başarılarla dolu olan deneyimli teknik adam, Dursun Özbek döneminde 4. kez sarı-kırmızılı takımın başına getirilmişti.

MUSTAFA CENGİZ'E İSTİFASINI VERMİŞTİ

Sonrasında Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi göreve geldi. Yola Dursun Özbek'le çıkan Fatih Terim, yeni yönetime nezaketen istifasını sunmuştu.

Mustafa Cengiz ise yola tecrübeli çalıştırıcı ile devam edeceklerini belirterek, istayı geri çevirmişti.

YENİ YÖNETİM İSTEMEZSE YOLLAR AYRILACAK

Fatih Terim'in kısa süre sonra gerçekleşme ihtimali olan Galatasaray seçiminin ardından da aynı kararı alması bekleniyor.

Gelecek yeni yönetim, Fatih Terim'le devam etmek istemezse, deneyimli teknik adamla yollar ayrılacak.

Öte yandan yönetim, Fatih Terim'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı açıklanmış, ardından da 5 yıllık bir kontrat yapıldığı belirtilmişti.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli hocayla sözleşmesini henüz resmi olarak imzaya dökmemişti. Fatih Terim'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.