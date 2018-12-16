Fatih Terim'in kaçan pozisyonlara tepkisi

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. İki takımın da net goller kaçırdığı maçta, cezalı Fatih Terim'in locadaki tepkileri dikkat çekti.

EREN'İN POZİSYONUNA İSYAN ETTİ

Fatih Terim, önce İrfan Can Kahveci'nin attığı gole çok kızdı. Rakibini kapatmayan savunma oyuncularına isyan eden Terim'i ise en çok sinirlendiren isim Eren Derdiyok oldu.

Mücadelenin en net pozisyonunda Ndiaye'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren, yavaş hareket edince Başakşehirli futbolcular araya girdi ve golü önledi.

Eren ve Onyekuru'nun kaçırdığı net fırsatlar Terim'i çılgına çevirdi.