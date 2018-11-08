Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

Manchester United'ın deplasmanda Juventus'u 2-1 yendiği maçın ardından yine en çok konuşulan isim Portekizli teknik adam Mourinho oldu.

Fatih Terim Mustafa Cengiz'in derbi sonrası, "Maç 2-0 oldu, 7-0 olsun isterdim ama 2-2 bitti" sözlerine kırıldı.

Genç yıldız Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme imzalarken kulüpten 5 yıllık sözleşme parası olarak 50 milyon euro ve yıllık 50 saat özel uçakla gezme hakkı istedi.

1 Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi Derbi sonrası çıkan kavgada başrol oynayan Hasan Şaş istifasını sundu ancak Fatih Terim kabul etmedi.

2 Manchester City-Shakhtar maçında skandal hakem hatası Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Shakhtar'ı 6-0 yendiği maçta hakem skandal bir penaltı kararı verdi.

3 Mbappe'nin sözleşmesindeki uçuk rakamlar Genç yıldız Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme imzalarken kulüpten 5 yıllık sözleşme parası olarak 50 milyon euro ve yıllık 50 saat özel uçakla gezme hakkı istedi.

4 Mourinho İtalyanları kızdırdı Manchester United'ın deplasmanda Juventus'u 2-1 yendiği maçın ardından yine en çok konuşulan isim Portekizli teknik adam Mourinho oldu.

5 Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi Cristiano Ronaldo'nun da bir gol kaydettiği karşılaşmada İtalyan ekibi, iyi oyuna rağmen kendi evinde ManU'ya yenildi.

6 PFDK G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza yağdırdı Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen toplam 14 kişi ağır cezalara çarptırıldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 resmi müsabakada takımını yalnız bırakacak.

7 Burak Yılmaz Malatya maçı kadrosuna alınmadı Trabzonspor'da 1 maçlığına kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

8 Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir araya geldiği fotoğraf paylaşıldı.

9 Fatih Terim, Konoplyanka'yı istedi Fatih Terim'in Schalke 04'ün hocası Tedesco'yla yaptığı görüşmede Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yı istediği ifade edildi.