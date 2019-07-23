Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olmayacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Diagne'yi 14 milyon euroya Al Nassr'a satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Senegalli forvetin yanı sıra 3 futbolcunun daha takımdan gönderileceği öğrenildi.
MİTROGLOU YİNE İSTEKSİZ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak alınan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mitroglou, gönderilmesi beklenen ilk isim.
Yunan forvetin kamptaki isteksiz tavırlarından rahatsız olan teknik direktör Fatih Terim, yönetime rapor vererek 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediğini belirtti.
Terim'in gönderilmesini istediği diğer isimler ise Ahmet Çalık ile İsmail Çipe.