18,006 kez izlendi

19,927 kez izlendi

17,683 kez izlendi

12,800 kez izlendi

1,603 kez izlendi

Wimbledon'da oyuncu ile hakem yer değiştirdi

18,657 kez izlendi

7,018 kez izlendi

8,664 kez izlendi

11,532 kez izlendi

Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a özel beste yaptı

8,553 kez izlendi

1 Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler Diagne'yi Al Nassr'a satmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mitroglou, Ahmet Çalık ve İsmail Çipe'nin de takımdan gönderilmesini istedi.

2 Vedat: Adımı kulüp tarihine yazdıracağım Bursaspor'a 2 gol attıktan sonra Wolfsburg'u da boş geçmeyen Vedat Muriç, adını Fenerbahçe tarihine yazdıracağını ifade etti.

3 Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı Fenerbahçe, Elif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu duyurdu. Bonuslarla birlikte 19 milyon euroya satılan Elif, kulüp rekorunu da kırdı.

4 A Milli Takım, 5 yıl sonra İstanbul'a dönüyor A Milli Takımımız, EURO 2020 grup elemelerinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda'yı İstanbul'da konuk edecek. Milliler böylece 5 yıl sonra İstanbul'a dönmüş olacak.

5 Emre Mor: Serhat Yılmaz benim menajerim değil Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor, menajer krizi yaşıyor. Genç futbolcu, WBD şirketinin yetkilendirdiği Serhat Yılmaz adlı kişiyi tanımadığını söyledi.

6 UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

7 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

8 Mehmet Demirkol'dan Falcao analizi Mehmet Demirkol, arkasında Babel, Feghouli ve Belhanda'nın oynadığı bir Falcao'nun çok etkili olacağını söyledi.

9 Ersun Yanal, Benteke'yi istiyor Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın çok istediği Crystal Palace forması giyen Benteke'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.