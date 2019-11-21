Fatih Terim'in kafasındaki Başakşehir maçı 11'i

Milli ara sona erdi ve gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım milli arada önemli oyuncularını kaybetti. Sakat olan Emre Akbaba, Falcao, Şener Özbayraklı, Andone ve Belhanda'ya; Babel, Luyindama ve Muslera da katıldı. Uruguaylı kalecinin Başakşehir karşısında oynama ihtimali yüksek, ancak diğer futbolcular forma giyemeyecek.

ÖMER - LEMİNA ORTA SAHASI

Deneyimli hoca, son haftalarda uyguladığı 3'lü savunma düzeninden vazgeçmeyecek. Luyindama'nın yokluğunda Marcao-Ahmet Çalık-Donk üçlüsü savunmanın göbeğini oluşturacak. Beklerde ise Emre Taşdemir ve Mariano görev yapacak.

Gazişehir maçında etkili olan Ömer Bayram-Lemina orta sahası, yine Terim'in en büyük kozu olacak. Nzonzi ise kulübede olacak.

FORVETTE ADEM BÜYÜK

Babel ve Belhanda'nın yokluğunda Emre Mor ve Feghouli'nin yeri garanti görülüyor. Özellikle Feghouli'nin çıkışı, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Falcao ve Andone'nin sakatlığında Babel'i o bölgede düşünen Terim, Hollandalı ismin sakatlığı sonrası formayı Adem Büyük'e verecek.

Öte yandan oyuncularını zorlu maça motive eden Fatih Terim, "Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yarışını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray muhtemel Başakşehir 11'i: Muslera (Okan), Mariano, Emre Taşdemir, Marcao, Ahmet Çalık, Donk, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Emre Mor, Adem Büyük.