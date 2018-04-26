Fatih Terim'in kafasındaki derbi 11'i

Sezon finali niteliğindeki Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim derbide, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre sadece bir zorunlu değişikliğe gidecek.

SERDAR YERİNE MAİCON

Tecrübeli teknik adam, Alanya deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yerine Maicon’a görev verecek.

Ligde Gençlerbirliği, kupada da Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında kötü bir performansa imza atan Maicon’a teknik direktör Fatih Terim’in güveni tam... Brezilyalı oyuncunun kötü performansı sonrasında aldığı eleştiriler nedeniyle hırs küpü olduğu ve antrenmanlarda da başarılı bir oyun ortaya koyduğu belirtildi.

Terim’in sadece, stoperde Maicon-Jason Denayer ikilisinin çok uzun süredir beraber oynamaması nedeniyle özellikle bu ikilinin uyum sorunu yaşamaması adına özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.

SİNAN GÜMÜŞ YİNE YEDEK

Sinan Gümüş ise bazı taraftarların beklentisinin aksine derbide 11’de çıkmayacak. Terim, Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarımda oyuna sonradan girip Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri atan ve 6 puan kazandıran genç oyuncuyuyine kulübedeki en önemli silahı olarak kullanmayı planlıyor.

Tecrübeli teknik adamın, Terim’in derbide Sinan’ı yine oyunun gidişatına göre en önemli hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği belirtildi. Genç oyuncunun performansı, çalışmatemposundan memnun olan Terim, Gümüş’ü muhtemelen ikinci yarıda sahaya sürecek.

TERİM'İN KAFASINDAKİ 11

Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk (Selçuk), Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis