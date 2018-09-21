Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11

Fatih Terim yönetiminde bu sezon çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçını Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray'da, kadro değişiyor. Terim kısıtlı kadrodan maksimum verim almak için sık sık rotasyona gidiyor.
OZAN KABAK İLK 11'E DÖNÜYOR
Lokomotiv Moskova karşısında yedek soyunan genç Ozan Kabak, Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'a karşı da ilk 11'de olacak.
Serdar Aziz-Donk ikilisiyle Rus ekibinin karşısına çıkan tecrübeli hoca, bu kez Maicon-Ozan'la sahada olacak. Sağ bekte Mariano, sol bekte ise Nagatomo oynayacak.
Orta sahada Ndiaye-Fernando ikilisini bozmayacak olan Terim, sağ kanatta Onyekuru'yu oynatacak.
Galatasaray'ın muhtemel Akhisarspor maçı 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok.