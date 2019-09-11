Fatih Terim'in kafasındaki Kasımpaşa kadrosu

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da yeni transferler ilk kez sahne alacak.

FALCAO VE LEMİNA 11'E

Paşa maçında sahaya süreceği kadroyu belirleyen teknik direktör Fatih Terim'in, kart cezalısı Seri'nin yerine Lemina'yı oynatacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, taraftarın heyecanla beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'yu da ilk 11'de başlatacağı belirtildi.

MUSLERA GEÇ DÖNECEK

Diğer taraftan milli takım kampında bulunan Muslera, perşembe gecesi İstanbul'a gelecek. Uzun sürecek uçak yolculuğunun ardından yorgun düşecek olan Uruguaylı kaleci, eğer oynamak istemezse kaleyi Okan koruyacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11i: Muslera (Okan), Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao