Fatih Terim'in kalmasını istediği futbolcular

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ederken, takımda kalacak isimler de netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin birçok futbolcusuna teklif gelirken, Terim kalmasını istediği isimleri yönetime bildirdi.

5 FUTBOLCU KESİN OLARAK KALACAK

Galatasaray'da Feghouli'ye Suudi Arabistan ve Almanya'dan, Fernando'ya Brezilya'dan, Marcao'ya ise İspanya'dan teklifler geliyor.

Muslera'nın da başta İtalya ve Güney Amerika olmak üzere taliplisi çok. Ancak deneyimli hoca Terim, bu isimlerin satılmasına karşı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılıların iskeletini korumak isteyen Fatih Terim, 5 oyuncunun satılmasını veto etti. 65 yaşındaki hoca, Luyindama-Marcao ikilisinin de bozulmasını istemiyor.

Bu isimler dışında özellikle Belhanda ve Diagne için gelecek astronomik tekliflerin kabul edilebileceğini yönetime ileten Fatih Terim, yeni taviyelerle de takımı güçlendirecek.