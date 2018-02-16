Fatih Terim'in Kasımpaşa planı

Fatih Terim, Kasımpaşa karşısına nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacağını düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın aklında iki plan var.

TERİM'İN KAFASINDA 2 PLAN VAR

Ligde uzun bir aradan sonra liderliğe yükselen Galatasaray, Kasımpaşa maçında galibiyet hesapları yapıyor. Fatih Terim, Belhanda'nın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada orta saha kurgusu üzerinde çalışıyor.

Deneyimli teknik adamın iki opsiyonu bulunuyor. İlk planda Selçuk ve Donk'un önlerinde Rodrigues, Feghouli, Yasin'e şans vermeyi düşünen Terim, Feghouli'yi forvet arkasında kullanıp Gomis'i tek forvet olarak sahaya sürecek. Sinan Gümüş'ün de antrenmanlardaki performansını beğenen Fatih Terim, genç oyuncu ile sık sık özel olarak görüşüp yakından ilgileniyor.

DONK-SELÇUK-TOLGA ÜÇLÜSÜ

İkinci plansa Donk, Selçuk ve Tolga ile orta sahanın kalabalık tutulması. Bu planda üçlü bir forvet sistemi düşünen Terim, o bölgede Feghouli, Rodrigues ve Gomis'e yer verecek.

Savunma kurgusu üzerinde de hazırlıklarını sürdüren Fatih Terim, Maicon-Serdar ikisilini ve sol bekte Nagatomo'yu değiştirmeyecek. Ancak sağ bekte henüz son kararını vermeyen tecrübeli teknik adam, Linnes ve Mariano arasında tercihini yapacak. Cezasını tamamlayan Muslera ise ilk 11'deki yerine geri dönecek.