Fatih Terim'in kayınvalidesi hayatını kaybetti

Terim Ailesi'nin acı günü...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu'nun vedat ettiğini duyurdu.

Terim, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise resmi sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."