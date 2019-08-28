Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta ise sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Henüz 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılı takım, cuma günü Kayseri deplasmanında olacak.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Hem Denizli hem de Konyaspor maçlarında görülen kırmızı kartlardan dolayı oyuncularını uyaran Terim, kazanarak çıkışa geçmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Artık şampiyon gibi oynama zamanı geldi. Gerçek kimliğimizi gösterip sadece belli bölümlerde değil, 90 dakika boyunca iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Bize yakışan budur"

TERİM, ATALAY'A ŞANS VEREBİLİR

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Seri'nin yokluğu, Selçuk İnan'ın ise formsuz görüntüsü sonrası Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek.

Deneyimli hocanın elinde alternatif olarak Donk olsa da, idmanlarda ilk 11'de denenen isim Atalay Babacan oldu. 19 yaşındaki oyuncunun performansını beğenen 65 yaşındaki hoca, son kararını maç günü verecek.

Öte yandan Konya maçında ağrılarından dolayı forma giyemeyen Belhanda'nın iyileştiği ve Kayseri'de takıma döneceği ifade edildi.

Galatasaray'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk (Atalay), Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Babel, Diagne.