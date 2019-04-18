Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i netleşti

Fenerbahçe derbisinden 1 puan alarak Başakşehir'in kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen Galatasaray, kalan maçlarında hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar kalan haftalarda rakibinin hata yapmasını bekleyecek.
SEMİH KAYA VE FEGHOULİ YOK
beINSports kaynaklı habere göre, Kayserispor maçını kazanarak moral bulmak isteyen Galatasaray bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürürken cumartesi günü oynanacak kritik 90 dakika öncesi Feghouli ve Semih Kaya'dan kötü haber geldi. İki futbolcu da sakatlıklarından dolayı Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
YUNUS AKGÜN-EMRE AKBABA VE NAGATOMO OYNAYACAK
Feghouli'nin yerine oynayacak en kuvvetli aday Yunus Akgün olarak görünüyor. Derbide sarı kart görerek İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşen Henry Onyekuru'nun yokluğunda deneyimli teknik adamın Emre Akbaba'yı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Öte yandan cezasını tamamlayan Marcao stopere geri dönerken teknik direktör Fatih Terim'in sol bek bölgesinde Nagatomo'ya şans vermesi bekleniyor.
ERKEN GOL BULUN 3 PUANI ALALIM
Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesi taktik antrenmanlara ağırlık verilirken rakibin hızlı ataklarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi. Mutlak 3 puan parolası ile bu maça oyuncularını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim mücadeleye hızlı başlanarak erken gol bulunmasını istiyor.
Fatih Terim'in Kayserispor mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:
Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yunus Akgün, Diagne.