Fatih Terim de koronavirüse yakalandı

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı Fatih Terim, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere."

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN VE DESTEK MESAJLARI

Galatasaray Kulübü, korona virüse yakalandığını açıklanan Fatih Terim için destek mesajı yayınladı.

Mesajda, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da Fatih hoca için geçmiş olsun mesajı yayınlandı:

"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:



“Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”



BURSASPOR

Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.