Fatih Terim'in kura yorumu

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'le eşleyen Sarı-Kırmızılı takım için, "Lokum gibi grup" yorumları yapılırken devreye Fatih Terim girdi.

CİDDİYE ALMAZSANIZA ÇOK AĞIR ÖDERİZ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kimsenin dediğini ciddiye almayın. Sahaya çıkmadan maçlar kazanılmıyor. Ayrıca 3 rakibimizin de son derece güçlü kadroları var. İşinizi ciddiye alın. Yoksa bunun bedelini çok ağır öderiz. İsteyen istediğini söylesin" yorumunda bulundu.

KONSANTRASYONUNUZU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Fatih Terim, "Eğer bir takım Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsa küçük görme hakkınız olamaz. 3 rakibimizin kadrosu kendi ülkelerinin milli takımlarında oynayan isimlerden kurulu. Yani en üst seviyede futbolcular... Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Bazıları bilinçli, bazıları bilinçsiz olarak "Kolay grup" yorumlarını yapıyor. Siz bilinçli olarak bunu söyleyenleri biliyorsunuz. Konsantrasyonunuzu düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın twitter hesabı da Fatih Terim'in kurayla ilgili yorumunun videosunu paylaştı. Terim, "Takımlar arasında tabii güç farkları var. Bizim gruba baktığımızda diğerlerine göre daha dengeli duruyor. Schalke ve Porto'yla yakın dönemde oynadık. L.Moskova da güçlü bir takım. Her şeyi zorlayıp, gruptan çıkıp daha da ilerlemek istiyoruz" yorumunu yaptı.