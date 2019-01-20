Fatih Terim'in ligde cezası bitti

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Belhanda tükürükten ceza alabilir Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, yine sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Pinto'ya tüküren Faslı futbolcu, görüntüler incelenirse ağır cezalar alacak.

2 Fikret Orman: Aday olmayabilirim Son dönemde bazı taraftar gruplarının sert eleştirilerine maruz kalan Fikret Orman, "Bana sahip çıkmak zorundasınız. Yoksa, bu mayıs ayında aday da olmayabilirim" dedi.

3 F.Bahçe Emre Mor'u transfer ediyor Celta Vigo'da satış listesine konulan Emre Mor'a Fenerbahçe talip oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, genç yeteneği eski günlerine döndürmek istiyor.

4 Şenol Güneş: Sözlerim çarpıtılıyor, senaryo yazılıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ardından kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

5 Galatasaray taraftarından tepki: Transfer nerede Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

6 Galatasaray evinde Ankaragücü'ne 6 attı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmeyi başardı.

7 Pep Guardiola: 3-4 transfer adayımız var Geçtiğimiz günlerde, çok maaş ödemesi yaptıkları için transfer yapmayacaklarını söyleyen Pep Guardiola, puan cetvelinde Liverpool'un gerisinde kalınca 3-4 oyuncu takviyesi yapacaklarını dile getirdi.

8 Yeni Malatyaspor zirve takibini sürdürdü Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Göztepe'yi evinde 3-2'lik skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor, Başakşehir'le puan farkını 3'e indirdi.

9 Ersun Yanal'dan Elif Elmas'a uyarı Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü kendisinden beklenileni sahaya yansıtamayan Elif Elmas, gördüğü kartlar nedeniyle de teknik heyetten uyarı aldı.