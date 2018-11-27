Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı 11'i

Galatasaray, yarın (28 Kasım) Şampiyonlar Ligi'nde şansını sürdürmek için Moskova'da zorlu bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz kazanması durumunda hem UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek hem de Devler Ligi'nde son 16 şansını sürdürecek.

KAZANAMAZSAK ELENİYORUZ

Temsilcimiz puan kaybetmesi durumunda bir üst tura çıkma şansını kaybedecek. Bu kritik mücadele öncesinde deneyimli teknik adam Fatih Terim, taktiksel olarak takımını hazırladı. Kafasındaki ilk 11'i de hemen hemen belirledi.

Ligde cezaları sebebiyle forma giyemeyen Ndiaye, Rodrigues, Donk, Avrupa'da teknik direktör Fatih Terim'in seçeneklerini bir hayli artırıyor. Orta sahada Ndiaye'nin dikine oyununun ve süratinin bu maç özelinde de çok mühim olduğunu talebelerine aktaran Terim, savunma önünde de Donk, Fernando ikilisine şans tanıyarak, Ruslara geçit vermemeyi hedefliyor.

Oyuncularından kesinlikle sakin kalmalarını ve rakibi hataya zorlamalarını isteyen Terim, kanatlardan da hızlı akınlarla, kaleye inmeyi amaçlıyor. Son maçta Feghouli'nin performansından memnun kalan tecrübeli teknik adamın ileri üçlüyü Rodrigues, Onyekuru ve Feghouli şeklinde kuracak. Terim, yerden ve hızlı oyunla Lokomotiv Moskova engelini aşmak istiyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Linnes (Nagatomo), Fernando, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli, Onyekuru.