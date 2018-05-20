Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından kentin farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, ellerinde meşalelerle sokaklara döküldü.
Birçok caddeyi trafiğe kapatan sarı-kırmızılı taraftar, şampiyonluk şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.
Fatih Terim'in memleketi Adana'da şampiyonluk coşkusu
"İMPARATOR" SLOGANLARI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in memleketi olan Adana'da taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu.
Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızı bayraklar ile şampiyonluk sevincini uzun süre yaşadı.
Bazı taraftarlar ise araçlarla konvoylar yaparak kentte şampiyonluk turu attı.