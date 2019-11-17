Fatih Terim'in Nzonzi ve Seri'yle ilgili verdiği rapor

Galatasaray'da kiralık olarak alınan futbolcuların geleceği yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, gösterdiği performansla takdir toplayan Fransız futbolcu Nzonzi'nin 1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu oyununu devam ettirirse gelecek sezon da takımda kalacak.
SERİ VASATI AŞAMADI
Büyük umutlarla transfer edilen Seri ise 11 haftası geride kalan ligde henüz vasatı aşamadı.
Yönetimle görüşen teknik direktör Fatih Terim'in, Fildişili futbolcuyla ilgili olumsuz rapor verdiği belirtildi. Seri'nin devre arasında takımdan gönderilme ihtimali yüksek.
LEMİNA BELİRSİZ
Öte yandan yeteneğiyle sınıfı geçse de, sık sık sakatlandığı için kafalarda soru işareti bırakan Lemina'yla ilgili kararın ilerleyen haftalarda verileceği öğrenildi.