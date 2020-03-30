Fatih Terim'in öksürüğü kesildi

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye giden Fatih Terim, test yaptırmış ve Twitter hesabından sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Tam 7 gündür tedavi altında olan tecrübeli teknik adamın, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ARTIK ÖKSÜRMÜYOR

Rahatsızlığı hafif geçiren Terim’in, öksürük şikayetinin de tamamen son bulduğu belirtildi.

Eğer son yapılan testin sonucu negatif çıkarsa, 66 yaşındaki teknik adam taburcu edilecek.

Öte yandan eşi Şükran Hanım’la birlikte hastaneye yatırılan Abdurrahim Albayrak’ın yoğun ilaç tedavisinin devam ettiği, Yusuf Günay’ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

BUSE TERİM: TEST SONUÇLARI DAHA GELMEDİ

Diğer taraftan, Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Buse Terim, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Taburcu edildi haberi şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" dedi.